Cultura, Cipriano contro la Fondazione: "Ad oggi è una scatola vuota" Intanto la presidente della Commissione Cucciniello chiede sostegno a Regione e Provincia

Si è riunita in mattinata la Commissione Cultura del Comune di Avellino. Fari puntati sulla neonata Fondazione per la Cultura voluta dal sindaco Festa. La presidente Teresa Cucciniello ha lanciato un appello a Provincia e Regione.“Ci sostengano per finanziare il progetto. Di fronte a sfide del genere, non devono esserci distinzioni di colore politico”. Resta scettico il leader dell'opposizione Luca Cipriano. “La Fondazione, così com'è, è una grande scatola vuota che va riempita di contenuti e programmi. Fin quando non ci sarà uno straccio di programmazione è impensabile chiedere agli altri Enti di sostenerci. Aspettiamo di vedere come si muoverà la Fondazione per esprimere un primo giudizio ma restano forti perplessità al riguardo. Il progetto cultura ad Avellino finora è stato completamente tradito dalla maggioranza Festa - ha proseguito Cipriano - Per fare un esempio fino al 2015, anche sotto la mia gestione, abbiamo avuto un teatro Gesualdo che aveva numeri in forte controtendenza rispetto alla media nazionale, con abbonamenti, rassegne, cartelloni ricchissimi, oggi presenta un'attività ridottissima e zero progettualità per il futuro".