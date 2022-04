"Idee per riportare l'Irpinia al centro della Campania" Evento organizzato dai vertici regionali di Noi di Centro ad Avellino

Sabato 7 maggio, alle ore 10:30, si terrà presso il Circolo della Stampa di Avellino (Corso V. Emanuele) l'evento dal titolo 'Idee per riportare l'Irpinia al centro della Campania'.



Interverranno: Guerino Gazzella - Vice Segretario Regionale Noi di Centro, Luigi Bosco - Segretario Regionale Noi di Centro, Ciro Aquino - Segretario Provinciale Noi di Centro, Clemente Mastella - Segretario Nazionale Noi di Centro, Felice Casucci - Assessore Regionale al turismo e alla semplificazione, Sandra Lonardo - Senatrice della Repubblica, Luigi Abbate - Consigliere Regionale Noi di Centro, Maria Luigia Iodice - Consigliere Regionale Noi di Centro



Oggetto dell'incontro saranno: le idee volte a dare all'Irpinia un ruolo centrale all'interno della Regione. Le innumerevoli risorse del nostro territorio si devono aggiungere alle opportunità chi si sono già presentate e si presenteranno in futuro e noi non possiamo farci trovare impreparati.