Pnrr e sanità: "Con le case di comunità riduciamo il peso sugli ospedali" Dibattito ad Avellino organizzato dall'Ordine dei Giornalisti

Pnrr e Sanità, focus ad Avellino sul piano di investimenti per gli ospedali di comunità in Irpinia e nelle aree interne. Dibattito organizzato dall'ordine dei giornalisti della Campania al circolo della stampa.

Il presidente dell'Agenas, agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, Enrico Coscioni crede nella svolta.

“Con questo piano miglioriamo l'assistenza territoriale per ridurre il peso sugli ospedali. Con la costruzione di 170 case di Comunità e 50 nuovi ospedali in Campania offriremo una assistenza di prossimità e di qualità ai cittadini soprattutto nelle zone fino ad oggi carenti ma resta il problema sul personale per riempire le strutture con il Governo che fino ad oggi si è sottratto al confronto".

Di opportunità da non fallire per il Mezzogiorno parla anche il consulente aree interne del Ministero per il Sud Domenico Gambacorta.

“Si punta moltissimo sulle strutture di comunità, fondamentali per ridurre il peso sui pronto soccorso e per offrire la prima assistenza. Rispetto al passato c'è una situazione evidentemente migliore per la sanità. Nel Pnrr ci sono anche tanti fondi per i dottorati di ricerca e per le borse di studio"