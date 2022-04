Piano nazionale di ripresa e resilienza, Gatta incontra Gambacorta Il riscatto del mezzogiorno e delle aree interne: "Siamo pronti a vincere questa scommessa"

"Ho avuto il piacere di incontrare, assieme ai sindaci della capitanata, il consigliere del ministro per il sud e la coesione territoriale per la strategia nazionale aree interne Domenico Gambacorta. Con lui abbiamo discusso e ci siamo confrontati sulle opportunità legate all’avviso pubblico dell'agenzia per la coesione territoriale "Servizi e infrastrutture sociali di comunità", che offre una provvista finanziaria di 500 milioni di euro." Ad affermarlo è il presidente della provincia di Foggia, Nicola Gatta.

"Il piano nazionale di ripresa e resilienza è un banco di prova decisivo per il nostro territorio, una sfida attraverso la quale ammodernare le nostre infrastrutture e mettere in cantiere sviluppo e crescita socioeconomica.

La provincia di Foggia, come accaduto per i 13 milioni di euro destinati alla manutenzione stradale, sarà protagonista di questa partita e svolgerà un ruolo di coordinamento rispetto alle istanze, alle necessità e alle esigenze di ogni area della capitanata.

Nella certezza di avere accanto un ministro, Mara Carfagna, che sta operando per affermare concretamente i diritti e la voglia di riscatto del Mezzogiorno. Siamo pronti a vincere questa scommessa. Insieme."