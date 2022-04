25 Aprile, dalla Cisl Irpinia-Sannio messaggio di pace e di ricostruzione Il segretario Vecchione: "La memoria generi nuovamente i semi della pace"

Come ogni anno, l’Italia celebra il 25 aprile, la Festa della Liberazione, giorno simbolo della Resistenza. “ La Festa della Liberazione- dichiara Fernando Vecchione, Segretario Generale Cisl IrpiniaSannio, è un’occasione per ricordare alle generazioni future lo spirito di sacrificio, la conquista della libertà e la lotta per i propri ideali. Nessuno avrebbe immaginato che nel 77° anniversario della Liberazione, la guerra sarebbe stata alle porte dell'Europa. Così quest'anno, il 25 Aprile diventa una data ancor più significativa perché la memoria generi nuovamente i semi della pace. Da momento di celebrazione e di riflessione per riportare alla memoria i momenti che segnarono, dopo anni di dolore e distruzione, la fine della guerra e del fascismo, a momento di angoscia, di incertezza e di speranza…la speranza della fine di una nuova guerra. Ritornano parole come occupazione, esecuzioni, fosse comuni, stupri, armamenti, genocidio. Mentre sembra scomparsa la più luminosa: pace. In occasione della Santa Pasqua, giorno di pace e di Resurrezione, la Cisl IrpiniaSannioprosegue Vecchione- ha distribuito gratuitamente uova pasquali ai bambini ucraini vittime della guerra, un piccolo gesto, per donare un sorriso a chi, da tempo purtroppo versa soltanto lacrime. Dal nostro 25 aprile viene un appello alla pace e al coraggio di ricostruire -conclude Vecchione- ".