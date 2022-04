Covid, 307 positivi: ad Avellino 67 casi, il virus corre veloce tra le famiglie I dati Asl. Meno casi ma meno tamponi processati

Meno casi di covid, ma crolla anche il numero di tamponi processati in Irpinia, dove il virus corre veloce tra le famiglie. I dati di ieri confermano comunque un alta incidenza del tasso di positività in provincia di Avellino e l'Azienda Sanitaria Locale comunica che su 1.185 tamponi somministrati, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al covid 307 persone. Numeri a due cifre ad Avellino dove i contagi sono 67, ad Ariano 22, 17 a Grottaminarda, 19 ad Atripalda. Ecco i dati comune per comune: 1, residente nel comune di Aiello del Sabato; 1, residente nel comune di Altavilla Irpina; 2, residenti nel comune di Andretta; 22, residenti nel comune di Ariano Irpino; 19, residenti nel comune di Atripalda; 67, residenti nel comune di Avellino; 3, residenti nel comune di Bagnoli Irpino; 1, residente nel comune di Bisaccia; 3, residenti nel comune di Calabritto; 6, residenti nel comune di Calitri; 7, residenti nel comune di Caposele; 3, residenti nel comune di Capriglia Irpina; 2, residenti nel comune di Casalbore; 2, residenti nel comune di Castelfranci; 1, residente nel comune di Castelvetere sul Calore; 5, residenti nel comune di Cervinara; 2, residenti nel comune di Cesinali; 1, residente nel comune di Chiusano di San Domenico; 3, residenti nel comune di Conza della Campania; 4, residenti nel comune di Domicella; 2, residenti nel comune di Flumeri; 1, residente nel comune di Fontanarosa; 2, residenti nel comune di Forino; 2, residenti nel comune di Frigento; 3, residenti nel comune di Greci; 17, residenti nel comune di Grottaminarda; 1, residente nel comune di Guardia Lombardi; 1, residente nel comune di Lacedonia; 2, residente nel comune di Lauro; 3, residenti nel comune di Lioni; 2, residenti nel comune di Luogosano; 2, residenti nel comune di Marzano di Nola; 1, residente nel comune di Melito Irpino; 6, residenti nel comune di Mercogliano; 5, residente nel comune di Mirabella Eclano; 1, residente nel comune di Montaguto; 2, residenti nel comune di Montecalvo Irpino; 2, residenti nel comune di Montefalcione; 9, residenti nel comune di Monteforte Irpino; 2, residenti nel comune di Montefusco; 12, residenti nel comune di Montella; 3, residenti nel comune di Montemiletto; 8, residenti nel comune di Montoro; 4, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale; 10, residenti nel comune di Nusco; 1, residente nel comune di Ospedaletto d'Alpinolo; 1, residente nel comune di Pago del Vallo di Lauro; 3, residenti nel comune di Paternopoli; 1, residente nel comune di Pietrastornina;1, residente nel comune di Prata PU; 1, residente nel comune di Pratola Serra; 1, residente nel comune di San Martino Valle Caudina; 1, residente nel comune di San Michele di Serino; 2, residenti nel comune di San Nicola Baronia- 3, residenti nel comune di San Potito Ultra; 3, residenti nel comune di San Sossio Baronia; 3, residenti nel comune di Santa Lucia di Serino; 2, residenti nel comune di Sant’Angelo all’Esca; 3, residenti nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi; 2, residenti nel comune di Santo Stefano del Sole; 1, residente nel comune di Scampitella; 1, residente nel comune di Serino; 4, residenti nel comune di Solofra; 3, residenti nel comune di Sperone; 1, residente nel comune di Sturno; 4, residenti nel comune di Taurano; 2, residenti nel comune di Taurasi; 2, residenti nel comune di Torella dei Lombardi; 1, residente nel comune di Trevico; 1, residente nel comune di Vallesaccarda; 2, residenti nel comune di Venticano; 2, residenti nel comune di Volturara Irpina. L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.