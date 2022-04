Ariano: il rilancio del centro storico grazie al riscatto dei giovani La Confcommercio conferma il successo delle misure di sostegno per l'apertura di nuovi locali

Sarà un'estate viva che segnerà il rilancio del centro storico grazie al riscatto dei giovani. Sono in tanti a scommetterci. La Confcommercio di Ariano Irpino conferma il successo delle misure di sostegno relative all'apertura di nuovi locali ed attività del centro storico di Ariano Irpino. Uno spiraglio importante sul quale ha espresso sin da subito grande fiducia e ottimismo, l'assessore Antonio Ninfadoro nella sua silenziosa compostezza che lo contraddistingue da sempre.

Soprattutto via D’Afflitto e via Tribunali si sono “rianimate” di locali alla moda che hanno visto nel week end di pasqua tornare la movida in queste strade definite a suo tempo “salotto della città”.

È questo il motivo per cui la Confcommercio di Ariano chiederà al sindaco di promulgare la delibera di Giunta Comunale, n.72 del 14 aprile 2022 e fino al prossimo 4 settembre, che dovrebbe disciplinare la circolazione e la concessione del suolo pubblico nel cuore pulsante del città.

Un documento che la giunta guidata dal sindaco Enrico Franza, in accordo con i commercianti ed ai gestori dei locali, dovrebbe mettere in campo subito, per favorire in maniera coordinata la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro successive al periodo emergenziale.

L’obiettivo è quello di limitare il traffico veicolare nel centro storico, lungo Via D’Afflitto e Via Vinciguerra, secondo il seguente schema: giorni feriali dalle ore 21.00 alle ore 3.00; giorni festivi dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.30 alle ore 3.00 per migliorare la fruizione pedonale ed individuare crescenti spazi per l’allestimento di dehors, sedute e tavolini per accogliere gli avventori.

"Il sostegno al tessuto economico e commerciale del centro continua ad essere un tema centrale della nostra associazione di categoria - spiega il presidente Nicola Grasso -. La fine dello stato di emergenza è una luce accesa in fondo al tunnel alla quale occorre dare vigore con azioni concrete. Vogliamo mettere nelle migliori condizioni possibili i nostri operatori". Ma non è tutto. "Sono in serbo altre iniziative per intensificare la promozione e la visibilità di Ariano – Dal continuo confronto e dall’opera di dialogo con l'amministrazione Comunale passerà una bella fetta della nostra ripartenza". Foto team Spritzeria temporanea.