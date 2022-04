Dogana, Petecca: "Multari ottima scelta ma poca promozione del bando di gara" Il presidente degli Architetti: "Il gruppo che ha vinto è stato l'unico a partecipare"

Dogana di Avellino, Erminio Petecca, presidente dell'Ordine degli Architetti della provincia di Avellino, ritorna sull' argomento commentando la procedura di assegnazione dell'opera di restauro da parte dell'amministrazione comunale allo studio Corvino-Multari.

"La gara d'appalto è stata vinta da progettisti seri. Questa volta noi non riteniamo di contrapporci alla procedura, che è stata attivata in modo conforme al codice degli appalti. Purtroppo però abbiamo visto che la scarsa promozione e divulgazione dei modi di selezione dei professionisti ha portato ad una riduzione dei partecipanti. Il gruppo che ha vinto è stato l'unico che ha partecipato alla gara e questo non è certo quello che volevamo e avevamo chiesto".

Il cronoprogramma: entro la fine dell’anno dovrà essere completata la fase progettuale dopodiché si potranno appaltare i lavori e potrà ripartire, dopo mille traversie, il conto alla rovescia per il recupero della Dogana. Countdown che si era interrotto nel 2020 nonostante i 3,5 milioni a disposizione per l’intervento finanziati dai PICS.