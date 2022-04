Avellino, il Rotary apre la nuova sede al Palazzo Vescovile Giovedi l'inaugurazione con il vescovo Aiello e il governatore Astarita

Giovedi 28 aprile alle ore 10.30 il Rotary Club di Avellino inaugurerà presso il Palazzo Vescovile di Avellino la nuova sede del Punto Rotary.

Interverranno per l’occasione il Vescovo Arturo Aiello e il Governatore del Rotary Costantino Astarita.

Il Punto Rotary nasce come centro di ascolto e punto di dialogo permanente con la città e mette a disposizione l ’opera dei professionisti soci dei Club e di professionisti volontari che operano soprattutto organizzando giornate di prevenzione e screening sanitari gratuiti, interventi sociali nonché consulenze ed orientamenti in ambiti professionali di largo interesse. In dodici anni di vita sono state attuate più di cinquanta iniziative di tipo sanitario”.