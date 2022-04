Ucraina, domani la Fismic presenta un documento da inviare a Draghi L'iniziativa a margine del decimo congresso provinciale

Sarà il decimo Congresso Provinciale della Fismic/Confsal di Avellino a far discutere tutto il sindacato unitario Irpino sulla guerra in Ucraina.

Le Segreterie Provinciali di Fismic- Fim-Fiom-Uilm e Uglm si ritroveranno domani, 27 aprile, al Country Sport di Picarelli invitati dal Segretario Generale Giuseppe Zaolino per discutere e costruire un documento unitario da inviare al Presidente del Consiglio Mario Draghi. Si chiederà a nome delle centinaia di RSU/RSA è dei circa 10.000 metalmeccanici irpini una iniziativa forte del premierDraghi in sintonia con Macron (Francia) e Scholz

( Germania) per la pace in Ucraina. Il congresso della Fismic/Confsal sarà introdotto dal Segretario Zaolino e concluso dal Segretario Generale Nazionale Roberto di Maulo. Parteciperanno decine di delegati di tutte le fabbriche irpine in rappresentanza degli oltre 1000 iscritti. Sarà una giornata celebrativa dell'unità dell'organizzazione, dichiara Zaolino tutta tesa a discutere degli effetti della pandemia sul mondo industriale Irpino aggravati dalla guerra nel cuore dell'Europa scatenata da Putin.