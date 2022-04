Il rilancio della Valle del Sabato e la sfida del Pnrr Proposta una commissione per lo sviluppo territoriale,

A tre anni dalla presentazione della lista: continua l’impegno dei Giovani per la Valle del Sabato. "Esattamente tre anni fa presentavamo la nostra lista per le elezioni comunali del 2019. Da allora, ed a maggior ragione con il nostro ingresso nel consiglio comunale - scrivono in una nota - abbiamo cercato di portare idee e lanciare input che, come prevedibile, non sempre sono stati accolti. Fino ad ora abbiamo lavorato con serietà ed impegno, portando avanti i nostri valori e cercando di dare una chiave di lettura diversa per lo sviluppo territoriale dell’intera Valle del Sabato.

Dalle nostre proposte per il verde urbano alle mobilitazioni per la qualità dell’aria, sono tanti i temi che abbiamo trattato, restando fedeli al nostro programma che ci vedeva impegnati a promuovere non solo una maggior attenzione all’ambiente ma anche un impegno per migliorare la qualità della vita della comunità. Le nostre proposte sulla rimodulazione dell’Irpef, sui consigli comunali in streaming e su altre buone pratiche da mettere in atto, sono state quasi tutte rifiutate, tradendo i principi di buona collaborazione che dovrebbero appartenere a chi sceglie di rappresentare un’amministrazione pubblica.

Non ultima, è ancora ferma al palo la nostra proposta sull’instaurazione della commissione per lo sviluppo territoriale, utile per approfondire le tante opportunità derivanti dalle risorse stanziate per il Pnnr.

Il nostro ultimo lavoro “Opportunità è progresso” vuole dare un’alternativa al metodo di gestione amministrativa dell’Alta Valle del Sabato ma è anche una chiave per poter aprire a quel dialogo che manca e che speriamo possa esserci in futuro, in un’ottica di cooperazione e condivisione. Non di poco conto è stato anche il nostro appoggio alla lista “Laboratorio Irpinia” ed alla candidatura del sindaco Rino Buonopane, appoggio che è poi risultato determinante.

Continueremo ad operare in questi ultimi due anni di mandato con il nostro solito rigore perché non vogliamo lasciarci sfuggire l’appuntamento con il futuro del nostro territorio e delle future generazioni. Vogliamo mettere al centro progettualità, visione e politica. Sta a noi determinare il nostro futuro!"

La nota è a firma dei consiglieri: Vittorio De Girolamo , Carmen Galluccio e Claudio Petrozzelli.