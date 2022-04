Stati generali dell’edilizia: subito una legge per il comparto In campo l'ordine degli architetti della provincia di Avellino

L’ordine degli architetti della provincia di Avellino plaude alla significativa iniziativa promossa dalla Federcomated in collaborazione con gli ordini professionali dal titolo “Edilizia: ruolo e proposte per il futuro sistema economico” che si terrà il prossimo venerdì 29 aprile dalle ore 9.00 alle 19.00 presso l’Hotel de la Ville.

Una giornata di studio per mettere a confronto esponenti della politica, dell’edilizia, delle professioni e dei servizi su temi di rilevanza socio-economica quali: il Superbonus 110%, il Pnrr, la Rigenerazione urbana, la transizione ecologica, l’influenza sull’economia della guerra in Ucraina ma, sarà soprattutto l’occasione per promuovere una legge per il comparto dell’Edilizia.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del convegno il presidente dell’ordine degli architetti irpini Erminio Petecca ha dichiarato: “Sono due anni che rincorriamo una legge come quella del Superbonus di una complessità estrema, che ha visto ben sedici modifiche in Parlamento, e non è ancora finita. Finalmente ai Comuni stanno arrivando i fondi del Pnrr, ma ci accorgiamo che non sono attrezzati con progetti esecutivi. Quindi, ci troviamo di fronte a tantissimi problemi, anche quello del rincaro dei prezzi, a causa degli squilibri geopolitici in corso in Europa. Ne parleremo nel dettaglio durante tutta la giornata di venerdì ma - ribadisce Petecca - vorremmo evitare la passerella a personaggi politici che all’indomani delle belle parole e promesse, agiscono diversamente dai codici degli appalti e dalle procedure di evidenza pubblica.

Basta predicare bene e razzolare male. Siamo stanchi delle false promesse. La politica deve sostenere la filiera dell’edilizia, strategicamente importante, con leggi serie, trasparenti e di facile applicazione”.