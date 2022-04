Giornata Mondiale Vittime dell'Amianto, una preghiera davanti l'ex Isochimica Appuntamento domani alle 10.30 ai cancelli della fabbrica

Domani 28 aprile 2022 ricorre la Giornata Mondiale per le Vittime dell'Amianto. In questo contesto l'Associazione Lotta per la Vita ha organizzato un momento commemorativo e di preghiera con don Michele Ciccarelli davanti all'ex fabbrica Isochimica di Pianodardine alle ore 10.30. "Per non dimenticare i nostri eroi, scrive Anna Candelmo, referente dell'Associazione, coloro che hanno dato la loro vita per far sì che tutti noi italiani viaggiassimo in sicurezza".

Appuntamento anche al Circolo della stampa dove si potrà seguire in diretta a cura di Cgil Cisl e Uil Irpinia il convegno organizzato a Roma sul tema "amianto, siondacato e istituzioni a confronto su proposte e soluzioni nelle tre macroaree: ambiente, salute e previdenza".