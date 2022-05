Gesualdo, un minuto di silenzio nelle scuole per ricordare Peter L'ordinanza del commissario prefettizio Franca Fico

Il commissario straordinario di Gesualdo, Franca Fico, ha firmato l’ordinanza con la quale decreta la proclamazione del lutto cittadino per la giornata di domani 9 maggio in segno di cordoglio e vicinanza alla famiglia di Peter. Nell’ordinanza il commissario straordinario ordina l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali, la chiusura al pubblico degli uffici comunali per tutta la durata dei funerali, l’abbassamento delle serrande di tutti gli esercizi commerciali dalle 16.00 fino al termine dei funerali. Nella stessa ordinanza il commissario raccomanda le istituzioni scolastiche a far osservare un minuto di raccoglimento prima dello svolgimento delle lezioni e a proporre riflessioni che coinvolgano gli studenti.