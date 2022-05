Fiera campionaria di Venticano: procede spedita la macchina organizzativa E' il più grande expo delle aree interne del mezzogiorno

Procede spedita la macchina organizzativa della 43esima edizione della fiera campionaria di Venticano, il più grande expo delle aree interne del mezzogiorno, organizzata e allestita dalla pro loco venticanese nel quartiere fieristico di Venticano.

Tornare ad esporre in fiera, sedersi in piazzetta per un panino e parlare con le migliaia di visitatori che affollano il tuo stand per toccare materiali e prodotti finiti. È la voglia di normalità, diversa ma contagiosa e vitale, che è esplosa nel piccolo comune della media valle del calore e che sta portando espositori provenienti dalla Campania, Calabria, Sicilia e soprattutto Puglia a prenotare un posto in fiera.

Quando mancano poco meno di venti giorni, sono già 150 gli espositori che hanno sottoscritto l’adesione: 30% macchine e attrezzature per l’agricoltura; 15% florovivaismo e giardinaggio; 40% produzioni enogastronomiche; 5% edilizia e macchine movimento terra; 10% arredamento e complementi, arredo per esterni, servizi e generi vari con tantissime novità. “La voglia di libertà è contagiosa ma il nostro desiderio di ritornare ad essere protagonisti del nostro futuro, alla fine, è stato fondamentale - spiega la dottoressa Ciarcia, presidente della pro loco venticanese - ed è per questo che non abbiamo voluto rimandare anche quest’anno la campionaria. Siamo contenti di non averlo fatto”.

Prima il ritorno della fiera campionaria, poi eventi dedicati all’enogastronomia, all’ambiente e alle politiche giovanili; il quartiere fieristico si appresta a recuperare la sua funzione. Nella struttura, in questi giorni fervono i cantieri per ultimarla secondo i progetti di questa “nuova” pro loco che ha deciso di investire su un progetto territoriale a cavallo di più province, tra due regioni, oltre naturalmente alla media valle del calore che dal 2018 è una delle zone a più alto tasso di crescita.

“Il quartiere fieristico di Venticano - continua Ciarcia - gode di una situazione infrastrutturale rara. Non penso solo ai due caselli autostradali A16 e A09 ma anche all’alta velocità. Le fiere di Venticano con una navetta che deve percorrere soltanto due chilometri saranno presto accessibili direttamente dalla vicinissima stazione di Apice. Non ci sono - conclude il presidente - molti quartieri fieristici, nel cuore dell’entroterra dell’Italia meridionale, che possono vantare un simile connubio".

Domani, intanto, alle ore 10:00 presso la sala Grasso dello storico palazzo caracciolo, sede della provincia di Avellino, la presentazione ufficiale dell’evento. Oltre ad Emanuela Ciarcia, presidente della pro loco, interverranno il sindaco di Venticano Luigi De Nisco, il presidente dell’Unpli regionale Tony Lucido, il presidente dell’Unpli provinciale Giuseppe Silvestri ed il presidente della provincia Rino Buonopane che farà gli onori di casa. Hanno già confermato la loro presenza il main sponsor Rubicondo e gli sponsor Ufficiali Bcc Flumeri, elettrotecnica cp e radio punto nuovo, emittente ufficiale di questa edizione.