Antica Abellinum, taglio dell'erba e pulizia dell'area. Spagnuolo: Una priorità Proseguiranno appuntamenti formativi con gli studenti

Nei giorni scorsi il taglio dell’erba ed un intervento complessivo di pulizia dell’area, oggi ancora appuntamenti formativi con gli studenti nell’ambito dell’attività di collaborazione ormai collaudata tra l’Università degli Studi di Salerno, la Sovrintendenza competente ed il Comune di Atripalda. Abellinum sempre più centrale nell’ambito delle azioni di promozione culturale e di valorizzazione del patrimonio storico della Città del Sabato.

“Abellinum – dichiara il Sindaco di Atripalda, Giuseppe Spagnuolo – rappresenta per noi una priorità. Proprio in questi giorni, a testimonianza della sinergia che da sempre abbiamo inteso attivare con la Sovrintendenza, abbiamo effettuato un intervento di manutenzione e di pulizia dell’area necessario proprio in questo momento dell’anno. Inoltre, oggi nuova visita degli studenti, un’attività che rientra nel ciclo di incontri curati dal professor Alfonso Santoriello, docente del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università di Salerno, responsabile tecnico-scientifico del progetto che ci vede coinvolti come Amministrazione Comunale. La nostra idea è di fare del parco archeologico di Abellinum sempre più un luogo vivo e fruibile, un polo per la formazione, lo studio, la ricerca. Intendiamo valorizzare la nostra storia, le nostre radici e determinare le condizioni perché l’area sia attrattore per finalità di studio ma anche per visitatori in un’ottica di promozione turistica”.