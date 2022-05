Raccordo Av-Sa, da giovedi la Fase 1 dei lavori alla galleria Monte Pergola Si prevedono percorsi alternativi per i mezzi pesanti

A seguito dell’ultimazione di tutte le necessarie attività propedeutiche, prenderà il via il prossimo giovedì 26 maggio la “Fase 1” dell’intervento di manutenzione all’interno della galleria ‘Monte Pergola’, situata lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”.

Durante un Comitato Operativo per la Viabilità – tenutisi quest’oggi sotto l’egida della Prefettura di Avellino – Anas ha quindi condiviso con gli Enti e le Forze dell’Ordine Territoriali interessati il calendario delle prossime chiusure notturne tra Solofra (km 19,500) e Serino (km 23,450), indispensabili per l’attivazione della nuova configurazione stradale, che limiterà la transitabilità della tratta per alcune categorie di mezzi.

In particolare – per la concretizzazione del provvedimento su strada, che consisterà nella chiusura della canna del tunnel ‘Monte Pergola’ in direzione di Salerno e nella attivazione del doppio senso di circolazione nella canna in direzione Avellino, opportunamente adeguata durante la “Fase 0 – si renderanno necessarie:

tra le 22.00 di questa sera e le 6.00 di domattina, martedì 24 maggio, sarà interdetta al transito la canna della galleria in direzione Avellino; alla riapertura sarà in vigore il restringimento della carreggiata;

nelle notti comprese tra il 24 ed il 25 maggio e tra il 25 ed il 26 maggio sarà interdetta al transito la canna della galleria in direzione Salerno, allo scopo di ottenere (a partire dalle ore 6.00 di giovedì 26 maggio) la configurazione stradale necessaria.

Tale dispositivo di circolazione – che permarrà fino alla fine dei lavori della ‘Fase 1’, prevista in un arco temporale di circa 1 anno e mezzo – renderà necessaria l’interdizione al transito della tratta di Raccordo Autostradale 2 compresa tra gli svincoli di Solofra (km 19,500) e Serino (km 23,450), in entrambe le direzioni, ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 6,5 tonnellate od adibiti al trasporto di merci pericolose/infiammabili, esplosive, etc. (ad eccezione degli autobus di linea e dei mezzi del cantiere Monte Pergola).

Questi veicoli dovranno utilizzare i seguenti percorsi alternativi: mezzi provenienti da Serino/Avellino e diretti a Solofra/Salerno dovranno utilizzare il percorso autostradale segnalato in loco con ingresso ad Avellino Est sulla A16 “Napoli-Canosa” e la A30 “Caserta-Salerno”; mezzi provenienti da Solofra/Salerno e diretti a Serino/Avellino dovranno utilizzare il percorso autostradale segnalato attraverso la A30 “Caserta-Salerno” e la A16 “Napoli-Canosa”.