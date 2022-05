Iannace diventa primario della Breast Unit. "Finalmente, il sogno continua" Il concorso. La vittoria. Esplode la gioia delle volontarie Amdos e Amos: forza doc!

Carlo Iannace ha vinto il concorso interno ed è diventato primario della Breast Unit dell' ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Dopo oltre 15 anni di servizio, il passato incarico di responsabile dello stesso reparto, da oggi Carlo Iannace è ufficialmente il primario del reparto dedicato alla cura e prevenzione del cancro al seno. Reparto che, come spiegato dallo stesso atto aziendale pubblicato poche ore fa, diventa unità operativa complessa. La notizia si è rapidamente diffusa in ospedale e tra le associazioni da tempo impegnate con il senologo in importanti campagne di prevenzione del tumore al seno. Post e foto premiano il momento di gioia che Iannace ha voluto condividere sui social ."finalmente primario il sogno continua" ha scritto visibilmente commosso il dottore Iannace a corredo della sua foto.