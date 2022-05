L'assessore Casucci in Irpinia per il rilancio turistico Tappe a Capriglia, Atripalda, Montella e Montemarano

Tour in Irpinia dell'Assessore regionale al turismo e alla semplificazione amministrativa, Felice Casucci, che ha toccato diverse realtà della provincia di Avellino accompagnato dal sindaco di Monfredane, Ciro Aquino.

Prima tappa a Capriglia Irpina, dove ha incontrato il sindaco Nunziante Picariello con il quale ha visitato il borgo della comunità ed il Castello su cui si avvieranno attività di promozione territoriale e turistica.

Successivamente tappa ad Atripalda, presso l'azienda vitivinicola Matroberardino, per un primo confronto sui percorsi dell'enoturismo che la Regione Campania intende organizzare con particolare riferimento all'Irpinia che vanta prestigiosi vini Docg, come Fiano di Avellino, Greco e Taurasi. Presente il candidato sindaco di Attiva Atripalda, Paolo Spagnuolo.

Successivamente Casucci è stato a Montella, per un incontro con il sindaco, Riziero Buonopane, incentrato intorno al rilancio dei borghi delle aree interne.

Infine, l'Assessore regionale al Turismo, ha visitato il centro storico di Montemarano dove si è confrontato su enogastronomia e la ricettività del bosco. Presente il candidato sindaco di Montemarano 2027, Luigi Ricciardelli.

Appuntamenti che proseguiranno in Irpinia sabato 28 maggio con tappe a Caposele su "Appennini, un viaggio tra le esperienze e le storie" e a seguire Lapio. Si tratta di incontri per raccogliere idee necessarie per sviluppare attrattivita' territoriale da organizzare in un processo di condivisione tra le piccole municipalità della provincia di Avellino.