Covid, 163 contagi su 1184 test: 26 contagi ad Avellino, 14 ad Ariano I nuovi dati dell'Asl. Incidenza in calo ma il virus non ferma la sua corsa

Covid, il virus non ferma la sua corsa in provincia di Avellino. Cala l'incidenza ma il contagio è ancora rapido tra le famiglie. Altri 26 i casi nel capoluogo irpino, 14 ad Ariano. L'Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.184 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 163 persone:

- 2, residenti nel comune di Altavilla Irpina;

- 1, residente nel comune di Aquilonia;

- 14, residenti nel comune di Ariano Irpino;

- 5, residenti nel comune di Atripalda;

- 2, residenti nel comune di Avella;

- 26, residenti nel comune di Avellino;

- 3, residenti nel comune di Baiano;

- 2, residenti nel comune di Bonito;

- 2, residenti nel comune di Cairano;

- 3, residenti nel comune di Calabritto;

- 1, residente nel comune di Calitri;

- 1, residente nel comune di Capriglia Irpina;

- 1, residente nel comune di Carife;

- 1, residente nel comune di Casalbore;

- 1, residente nel comune di Cervinara;

- 4, residenti nel comune di Cesinali;

- 3, residenti nel comune di Contrada;

- 2, residenti nel comune di Domicella;

- 1, residente nel comune di Flumeri;

- 1, residente nel comune di Fontanarosa;

- 2, residenti nel comune di Forino;

- 1, residente nel comune di Frigento;

- 2, residenti nel comune di Gesualdo;

- 4, residenti nel comune di Lioni;

- 5, residenti nel comune di Mercogliano;

- 3, residenti nel comune di Mirabella Eclano;

- 1, residente nel comune di Montecalvo Irpino;

- 1, residente nel comune di Montefalcione;

- 2, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

- 1, residente nel comune di Montefredane;

- 4, residenti nel comune di Montella;

- 7, residenti nel comune di Montemiletto;

- 8, residenti nel comune di Montoro;

- 4, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale;

- 2, residenti nel comune di Nusco;

- 1, residente nel comune di Pratola Serra;

- 1, residente nel comune di Rocca San Felice;

- 1, residente nel comune di San Martino Valle Caudina;

- 1, residente nel comune di San Sossio Baronia;

- 1, residente nel comune di Santa Lucia di Serino;

- 2, residenti nel comune di Sant'Andrea di Conza;

- 1, residente nel comune di Sant'Angelo a Scala;

- 3, residenti nel comune di Sant'Angelo all'Esca;

- 3, residenti nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi;

- 2, residenti nel comune di Santo Stefano del Sole;

- 1, residente nel comune di Savignano Irpino;

- 8, residenti nel comune di Serino;

- 2, residenti nel comune di Sirignano;

- 2, residenti nel comune di Solofra;

- 3, residenti nel comune di Sperone;

- 1, residente nel comune di Sturno;

- 2, residenti nel comune di Taurasi;

- 1, residente nel comune di Torella dei Lombardi;

- 1, residente nel comune di Villanova del Battista;

- 2, residenti nel comune di Volturara Irpina;

- 1, residente nel comune di Zungoli.