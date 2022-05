Avellino, muore a 42 anni. Avvocati in lutto per la morte di Filomena De Filippo La tragedia, la morte della giovane professionista avellinese: aveva 42 anni

Tragedia ad Avellino dove ieri serà è morta stroncata da un malore, che non le ha lasciato scampo, Filomena De Filippo, noto avvocato avellinese. "Gli Avvocati del Movimento Forense Avellino con profonda commozione, esprimono vicinanza e cordoglio all'Avv. Nicola De Filippo ed alla sua famiglia, per la improvvisa scomparsa dell'adorata figlia, la Collega Filomena De Filippo, professionista sempre garbata e disponibile". Con questo post, il movimento forense Avellino rende nota la tragica notizia della morte della professionista 42enne. Un dramma senza fine quello che ha colpito la famiglia De Filippo. La donna si è improvvisamente sentita male e a nulla sono serviti i soccorsi chiamati e arrivati sul posto.

A darne la notizia anche il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Avellino: "I Componenti tutti del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Avellino si stringono alla famiglia De Filippo ed al Collega Nicola per la improvvisa e terribile scomparsa della figlia Avv. Filomena, grande Professionista, donna generosa, e sempre disponibile". La notizia del decesso della 42enne si è rapidamente diffusa nel capoluogo irpino, dove la donna era amata e benvoluta da tutti. Una notizia che ha destato profondo cordoglio nella comunità irpina. Amici e parenti si sono stretti intorno al marito, i familiari tutti per portare vicinanza e cordoglio. I funerali si terranno domani nella chiesa di Via Degli Imbimbo ad Avellino alle ore 10,30.