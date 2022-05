Lavori sul Raccordo, doppio senso in galleria a Solofra: stop ai tir Scattano le prime sanzioni per autotrasportatori che non hanno osservato i divieti.

Scattano le prime sanzioni per gli automobilisti che non hanno osservato i divieti di circolazione lungo il Raccordo Avellino Salerno. Lo stop ai mezzi pesanti sono partiti dalle 6 di questa mattina (26 maggio 2022) in vista della chiusura della galleria Montepergola in direzione di Salerno e dell’attivazione del doppio senso di circolazione della canna in direzione Avellino, lungo il raccordo autostradale A2. Il Comitato Operativo Viabilità, riunitosi presso questa Prefettura, ha pianificato i percorsi alternativi obbligatori e facoltativi.

Il dispositivo concordato prevede che i mezzi pesanti superiori o uguali a 6,5 tonnellate o adibiti al trasporto di merci pericolose/infiammabili, esplosive, etc, dovranno percorrere la A16 “Napoli-Canosa” e la A30 “Caserta-Salerno”.



I restanti veicoli potranno transitare sia lungo la galleria Montepergola, attraverso il doppio senso di circolazione, sia lungo la SP 5, tratto Solofra-Serino, sia la SR (ex SS) 88, tratto Montoro –Bellizzi di Avellino.



In ogni caso i percorsi sono consultabili su tutti gli smartphone e i tablet mediante l’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148 e al seguente link

https://www.stradeanas.it/sites/default/files/itinerario%20alternativo%20galleria%20montepergola.pdf.



I servizi a presidio degli svincoli e degli incroci a maggiore criticità saranno garantiti dalle Forze dell’Ordine che già a partire da questa mattina hanno elevato diverse multe per i conducenti dei tir.