Congresso Uil ad Ariano: "Ripartire dal territorio, ma facendo rete si vince" Monito del segretario generale Uil Avellino-Benevento Luigi Simeone

Ripartite dal territorio. E non a caso dal luogo in cui sorgerà la stazione Hirpinia. E’ in questa zona strategica delle aree interne, che è in atto una delle più grandi scommessa del meridione legata all’alta capacità Napoli-Bari.

"E' un segnale politico importante che vogliamo dare - ha affermato Luigi Simeone segretario generale Uil Avellino-Benevento - attorno a quest'opera che sta per nascere e che non ci è stata regalata. Qui si è dato vita ad una lunga battaglia per non farcela portare via. Ma c'è di più, qui significa anche che le buone pratiche tra gli enti locali, i sindacati e le associazioni datoriali che hanno prodotto un ulteriore passo in avanti in quest'aria della Campania, con l'allocazione della stazione logistica al fianco dell'alta capacità. Questo può essere da esempio per quello che si può fare nelle altre aree dei territori di Avellino e Benevento e soprattutto restituisce una dignità alle buone pratiche, perchè laddove pensiamo tutti allo stesso verso, noi andiamo avanti. Lo slogano con cui chiudiamo questo congresso è che se ognuno ci mette un pezzo del proprio legname, facciamo un grande incendio."

Sindacati, istituzioni, imprenditori, associazioni di categoria a confronto. Sannio e Irpinia insieme. L’obiettivo comune è fare rete. Così il numero uno di Confindustria Avellino Emilio De Vizia: "La presenza in questo luogo ad Ariano, deve farci capire che i confini provinciali non hanno senso in alcuni contesti, come questo. Irpinia e Sanno possono trovare una sintesi in quest'area che tra l'altro a pochi metri da dove stiamo parlando è interessata dall'opera più importante in fase di realizzazione sul nostro territorio. E non è certo un'opera dell'Irpinia ma di tutto il territorio e anche dei confini regionali. Se tucci davvero ci convinciamo di questo, allora davvero si può realizzare qualcosa di importante per questo territorio."