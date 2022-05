Covid, 151 contagi su 1060 test. Ad Avellino altri 24 casi, 14 a Montoro I dati dell'Asl. 7 a Bagnoli, altrettanti a Mirabella, 6 contagi ad Ariano Irpino

Il covid rallenta la sua corsa in Irpinia. Sono 151 i nuovi contagi in provincia di Avellino. I tamponi processati, come rivelato dall'Azienda Sanitaria Locale sono stati 1.060 tamponi , sia antigenici che molecolari. Dunque il tasso di incidenza si riduce, ma comunque restano ancora in circolo il contagio, che interessa sempre più famiglie.

- 3, residenti nel comune di Aiello di Sabato;

- 6, residenti nel comune di Ariano Irpino;

- 2, residenti nel comune di Atripalda;

- 24, residenti nel comune di Avellino;

- 7, residenti nel comune di Bagnoli Irpino;

- 1, residente nel comune di Baiano;

- 2, residenti nel comune di Calabritto;

- 4, residenti nel comune di Calitri;

- 1, residente nel comune di Candida;

- 2, residenti nel comune di Casalbore;

- 1, residente nel comune di Castel Baronia;

- 2, residenti nel comune di Castelfranci;

- 1, residente nel comune di Castelvetere sul Calore;

- 1, residente nel comune di Cesinali;

- 1, residente nel comune di Chiusano di San Domenico;

- 2, residenti nel comune di Flumeri;

- 3, residenti nel comune di Grottaminarda;

- 1, residente nel comune di Grottolella;

- 1, residente nel comune di Guardia Lombardi;

- 1, residente nel comune di Lacedonia;

- 2, residenti nel comune di Lapio;

- 1, residente nel comune di Lauro;

- 1, residente nel comune di Manocalzati;

- 1, residente nel comune di Melito Irpino;

- 2, residenti nel comune di Mercogliano;

- 7, residenti nel comune di Mirabella Eclano;

- 1, residente nel comune di Montefalcione;

- 6, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

- 4, residenti nel comune di Montella;

- 2, residenti nel comune di Montemiletto;

- 14, residenti nel comune di Montoro;

- 1, residente nel comune di Morra De Sanctis;

- 1, residente nel comune di Moschiano;

- 1, residente nel comune di Nusco;

- 2, residenti nel comune di Pratola Serra;

- 1, residente nel comune di Roccabascerana;

- 1, residente nel comune di San Martino Valle Caudina;

- 1, residente nel comune di San Michele di Serino;

- 6, residenti nel comune di Sant'Andrea di Conza;

- 6, residenti nel comune di Sant'Angelo all'Esca;

- 2, residenti nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi;

- 1, residente nel comune di Santo Stefano del Sole;

- 1, residente nel comune di Scampitella;

- 2, residenti nel comune di Serino;

- 4, residenti nel comune di Sirignano;

- 4, residenti nel comune di Solofra;

- 1, residente nel comune di Sorbo Serpico;

- 1, residente nel comune di Taurano;

- 1, residente nel comune di Taurasi;

- 2, residenti nel comune di Teora;

- 2, residenti nel comune di Venticano;

- 3, residenti nel comune di Volturara Irpina.