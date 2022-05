Fratture periprotesiche dell'anca. Forum al Moscati, Medici: casi in aumento Il dottore Medici e l'Irpinia trauma forum al Moscati con i massimi esperti

Le fratture periprotesiche sono quelle che interessano l’osso vicino o intorno a una protesi. Si tratta di lesioni gravi, difficili da trattare e che quasi sempre necessitano di un intervento chirurgico multidisciplinare. «L’incidenza di questo tipo di fratture – spiega Antonio Medici, Direttore dell’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino – è notevolmente aumentata negli ultimi anni, per una serie di fattori, come, ad esempio, il sempre maggiore numero di protesi che, rispettato al passato, vengono impiantate, e l’allargamento della platea di pazienti con impianto, che include molti giovani, i quali, dopo il primo intervento, non modificano le abitudini comportamentali rischiando di subire una nuova frattura». Per fare il punto sulle più recenti novità nell’ambito del trattamento chirurgico delle fratture periprotesiche di anca, il primario Medici ha organizzato il primo “Irpinia trauma forum”. L’evento, che vedrà la partecipazione di specialisti provenienti da tutta Italia, si terrà domani, sabato 28 maggio, a partire dalle ore 8,30, nell’aula magna della Città Ospedaliera (Contrada Amoretta, primo piano, settore B).