Tosap giù e centro storico pedonale, Avellino spera in un'estate di ripartenza Il comune abbassa la tariffa i commercianti rifiatano

Centro storico pedonale ad Avellino, vicina la partenza del 1° giugno, un assaggio si è avuto ieri con la manifestazione degli studenti del liceo scientifico Mancini per la Dogana. Intanto il Comune conferma gli sgravi con la riduzione della tariffa Tosap, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

Tra rilancio del centro storico, eventi all'aperto anche di sera e maggiori possibilità per i commercianti, l'auspicio è quello di un estate davvero di ripartenza per il settore. "speriamo sias davvero così - ci raccontano - non solo per gli esercenti ma anche per i consumatori. C'è bisogno di un ritorno alla normalità".

La rimodulazione prevede il passaggio del coefficiente giornaliero da 1,00 a 0,60 (0,72 euro mq) per l’occupazione con tavoli e sedie e da 1,80 a 0,80 (0,96 euro mq) per quella con dehors.

“È un provvedimento che la Giunta comunale, con il supporto del Consiglio, ha fortemente voluto - ha dichiarato il vicesindaco Laura Nargi - ritenendo che in un periodo così difficile per il settore, i commercianti non possano e non debbano essere lasciati soli”.