Torna nelle sale cinematografiche "De Mita, l'animale politico" Il docufilm, girato nel 2018, nei cinema di Mirabella e Lioni

Torna nei cinema irpini, a commemorare l’illustre politico scomparso, il film “De Mita, l’animale politico”.

Le proiezioni del documentario, girato nel 2018, avranno inizio domenica, con uno spettacolo alle 17 presso il Cinema Nuovo di Mirabella e un altro alle 19 al cinema Partenio di Avellino.

Dalla prossima settimana, invece, il film entrerà stabilmente nella programmazione del cinema di Lioni e Mirabella.

Il docufilm di Caracciolo e Flammia si snoda con inaspettata leggerezza attorno al lucido racconto dell’anziano protagonista, colorando con tanti significativi aneddoti una prospettiva completa e per molti versi inedita della figura del leader irpino.

Nello svolgimento viene ricordato il tempo dell’infanzia a Nusco, il passaggio nella metropoli milanese, la formazione e la prima pratica politica, il rapporto con i principali protagonisti degli accadimenti nazionali e internazionali, passati e presenti.

Non mancano passaggi toccanti, in cui traspare ancora vivido il tormento vissuto da De Mita in alcune travagliate parentesi del suo impegno politico.

L’opera si conclude con una attenta e incalzante analisi della situazione attuale e un implacabile confronto fra la prima e la seconda Repubblica.

I 55 minuti dello svolgimento del film, il ritmo rapido, le inquadrature penetranti, i contributi che corroborano la narrazione, costituiscono un degno compendio delle gesta e del pensiero del suo grande protagonista.