A Lioni il corso di addetto al primo soccorso del CSV Irpinia-Sannio Destinato ai volontari degli Enti del Terzo Settore delle Province di Avellino e Benevento.

Si è concluso ieri pomeriggio presso il Centro Informagiovani del Comune di Lioni il corso di «Addetto al Primo Soccorso D.Lgs. 81/98» organizzato dal CSV Irpinia Sannio nell’ambito della propria proposta formativa e destinato ai volontari degli Enti del Terzo Settore delle Province di Avellino e Benevento.

Obiettivo del corso è stato quello di fornire formazione specifica in ambito socio-sanitario per la corretta gestione di attività di primo soccorso. In particolare, infatti, il corso era destinato ai volontari degli ETS che, avendo dei dipendenti, hanno la necessità di nominare uno o più elementi aventi la qualifica richiesta dalla normativa di legge.

«La sicurezza sui luoghi di lavoro Dlgs.81/08 investe i volontari di grandi responsabilità – ha spiegato il direttore del CSV Irpinia Sannio Maria Cristina Aceto a margine del corso - perché dal punto di vista legislativo, un'organizzazione di Terzo Settore è equiparata ad una vera e propria azienda. E’ per questo che il nostro Centro Servizi garantisce formazione specifica per gli addetti al Primo soccorso, i responsabili dell'antincendio, i rappresentanti dei lavoratori, i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione».

Come detto il corso conclusosi questo pomeriggio a Lioni è parte di una ampia proposta formativa redatta dal CSV Irpinia Sannio per questa annualità e destinata ai volontari delle due province. Tra i corsi erogati in questi primo mesi dell’anno vi sono ad esempio quelli per addetti alla prima accoglienza; per la relazione e l’inserimento socio-lavorativo nella disabilità; per mediatore culturale; i corsi in BLS-D; in clownterapia; per tecnico RBT, per la gestione della privacy negli ETS, per operatori Antincendio Boschivo organizzato con la Regione Campania. Percorsi formativi anche molto diversi tra loro perché destinati a tutte le tipologie di associazioni che operano sul territorio. Tra i corsi pronti a partire nei prossimi giorni, quello per la somministrazione di cibi e bevande.