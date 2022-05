Avellino, Arpac conferma: nessun rischio ambientale a Campo Genova Ora la Regione chiede al Comune di accelerare per chiudere la vicenda

L’Arpac ha convalidato i risultati del Piano di Caratterizzazione di Campo Genova. La relazione tecnica firmata dal dirigente dell’Agenzia, Fabio Taglialatela parla berillio nel suolo e ferro e manganese nelle acque superiori alle soglie di legge. Ma sull'allarme ambientale arrivanorassicurazioni: i superamenti sarebbero relativi a valori di fondo naturali, dunque non ci sarebbe pericolo per la salute umana. Ad un anno dall’avvio del piano di caratterizzazione dunque siamo verso la fine dell'incresciosa vicenda che ha interssato l'area mercatale. Per chiudere il procedimento, la Regione ora vuole la conferma dell’assenza di pericoli per la salute umana dall’analisi di rischio. Il dirigente degli uffici di Collina Liguorini, Antonello Barretta, ha quindi scritto al Comune, all’arpac, alla Provincia, all’Asl e alla Prefettura.

Nella nota, chiede all’ente di Piazza del Popolo l’ultimo adempimento «con ogni urgenza». Seguiranno una nuova conferenza dei servizi e alcuni monitoraggi periodici. Ma l’amministrazione ha già annunciato che l’area mercatale della città, ultimata la bonifica, sarà l’ex Isochimica di Borgo Ferrovia. Decisione a cui il Cna ha già anunciato una netta opposizione.