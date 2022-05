Ztl al Centro Storico, falsa partenza: "Servono parcheggi e controlli" Tutto rinviato all'8 giugno

Pedonalizzazione del centro storico, Comune di Avellino in ritardo. L'avvio dello stop serale alle auto era previsto per mercoledì 1, ma ora è slittato, forse a mercoledì 8 - ha spiegato il vice sindaco Laura Nargi.

I varchi per le Ztl non sono stati ancora montati e manca anche la segnaletica. Oltretutto, di aprire il tunnel di piazza Libertà, fondamentale per far defluire il traffico dalla parte alta alla parte bassa della città con il centro storico off-limits, ancora non se ne parla.

Dunque c'è ancora da attendere ma i commercianti sperano che possano essere davvero un'estate lunga, di ripartenza e piena di eventi serali. Anche con i residenti si è riusciti a trovare un punto di equilibrio, mettendo a disposizione il parcheggio del Comune.

L’amministrazione comunale lavora ad un piano ambizioso. Sul livello di quello allestito con successo nell’ultima estate prima della pandemia, nel 2019.

Intanto in città si vede anche qualche turista. Per chi è abituato a centri storici pedonalizzati non si può prescindere da parcheggi e controlli serrati. “E' fondamentale perchè il turista ha bisogno di comodità e poi in giro i furbetti ci sono sempre”.