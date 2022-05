Avellino, tunnel e ztl. Festa: "Ecco cosa manca per l'ultimo miglio" Il sindaco: "Il progetto più ambizioso si lega ad un'area più ampia del centro storico"

"Stiamo completando tutte le incompiute, dalle più piccole alle più grandi, per le quali abbiamo trovato una serie di difficoltà amministrative burocratiche e anche una serie di mancanze progettuali". Così il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, si è espresso sul tunnel e sulla ztl in città. "Senza lamentarci, testa bassa e lavorando come lo sport ci ha insegnato: abbiamo continuato la nostra opera e piano piano stiamo mettendo a posto tutte le questioni. - ha spiegato il primo cittadino - Anche per il tunnel in questi ultimi mesi abbiamo dovuto correggere un po' di imperfezioni e trovare soluzioni anche a qualche mancanza di previsione che c'era. Ora c'è questa esigenza della cabina di trasformazione dell'Enel. Credo che sarà l'ultimo passo, finalmente l'ultimo miglio".

Sulla ztl: "Partirà ovviamente, a prescindere. - ha aggiunto Festa - Come ho sempre detto, il progetto più ambizioso e che comprende un'area più ampia del centro storico potrà essere attuato con l'apertura del tunnel perché il collegamento nord-sud ci potrà consentire di ampliare il perimetro. Quando partirà? Con la chiusura delle scuole. Ho ricondotto la chiusura del centro storico alla chiusura delle scuole per evitare disagi. Così sarà. L'ampliamento dell'area è, invece, è legato al tunnel anche perché non possiamo immaginare che compia percorsi tortuosi per spostarsi da San Tommaso e Piazza Kennedy".