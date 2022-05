Deve fare una colonscopia urgente al Moscati: il cup gliela fissa a novembre la denuncia di un uomo di Santa Paolina

Un esame urgente disposto dal medico di base per un uomo di Santa Paolina, che ha bisogno di essere sottoposto a una colonscopia. Sulla prescrizione medica è scritto chiaramente “priorità – entro dieci giorni”, eppure il Cup regionale fissa il primo appuntamento utile al 9 novembre prossimo, all'ospedale Moscati di Avellino. Dunque, sei mesi per eseguire l'esame. Sulle lunghe liste di attesa è intervenuto anche il governatore Vincenzo De Luca e aveva definito “non più tollerabili” le lunghe attese e di voler intervenire quanto prima per risolvere il problema che è legato principalmente alla carenza di medici e personale sanitario.