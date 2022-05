Garanzia giovani al Comune: via al progetto per 30 "Tirocini extracurriculari" L'amministrazione ha offerto un percorso di riqualificazione formativa e di reinserimento sociale

Stamattina sono stati accolti dal sindaco Gianluca Festa, dal vicesindaco Laura Nargi e dall’assessore all’Inclusione Sociale, Marianna Mazza, i primi ragazzi selezionati in collaborazione con l’agenzia per il lavoro “Mestieri Campania”, nell’ambito del progetto, predisposto dal Servizio Strategico Europa, che prevede 30 "Tirocini extracurriculari".

I ragazzi, accompagnati dalla dottoressa Luisa De Lisio, referente della sede di Avellino dell’agenzia per il lavoro “Mestieri Campania”, hanno preso i primi contatti con gli uffici comunali.

«Siamo orgogliosi oggi di accogliere questi ragazzi - dichiara il sindaco - a cui abbiamo offerto un percorso di riqualificazione formativa e di reinserimento sociale ed occupazionale. Saranno con noi per un anno per rafforzare alcuni servizi del Comune. Ognuno di loro sarà affiancato da un tutor, un dipendente dell’Ente presso i vari settori: cultura, turismo, politiche sociali, segreteria, ecc.

Questa esperienza - aggiunge - rappresenterà un arricchimento tanto per i ragazzi quanto per noi, sia da un punto di vista professionale che umano.

Ricordo a tutti – conclude Festa- che è ancora attivo il bando per candidarsi al progetto finanziato dalla Misura 5 del PAR Garanzia Giovani dalla Regione Campania, al link “cliclavoro.lavorocampania.it”, con particolare attenzione alle fasce più svantaggiate e deboli, potranno essere selezionati per tirocini annuali, con un’indennità mensile di € 500.00».

Soddisfatta Mazza che aggiunge: «E’ un bell’esempio di inclusione sociale ed una grande opportunità per il Comune. In questo modo si accorciano le distanze tra amministrazione e cittadino e su questo aspetto, posso dirlo, la giunta è sempre stata particolarmente attenta».

A chiudere, il vicesindaco Nargi: «Come amministrazione crediamo fermamente in questo progetto. Siamo certi che rappresenterà una grande occasione di crescita umana e professionale sia per i ragazzi che per l’Ente».