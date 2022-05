Liste d'attesa lumaca, Cgil: "Una follia che De Luca scopra ora il problema" Fiordellisi: "Cosi facendo si favorisce solo la sanità privata"

Il caso della colonscopia urgente a un uomo di Santa Paolina fissata dal Cup dell'ospedale Moscati di Avellino per il 9 novembre 2022 fa riesplodere il tema delle liste lumaca nella sanità irpina e campana.

Il segretario generale della Cgil Avellino Franco Fiordellisi ci va giù duro:

“Una follia che il governatore De Luca scopra solo adesso questo problema e parli di tempi inaccettabili. E’ una vita che denunciamo questa situazione al Moscati e non abbiamo mai avuto risposte dalle istituzioni. Così facendo si favorisce solo la sanità privata".

Ma gli strali di Fiordellisi non finiscono qui. Nel mirino ci finisce anche l'Asl, rea secondo il segretario cgil di aver predisposto un piano per la sanità territoriale senza la minima concertazione.

"Non sono stati coinvolti amministrazioni e sindacati, cosi non va. La sanità organizzata a tavolino non funziona, è ora che lo capiscano”.

"E' esattamente quello del 2019 senza alcun ritocco essenziale, viste le cariche carenze di organico, i due anni di covid trascorsi, le liste d’attesa per servizi sanitari necessari che restano lunghissime e ambulatori che continuano a non funzionare”.