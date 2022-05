Festa della Repubblica ad Avellino, il 76esimo anniversario in Piazza Libertà Ecco l'elenco degli insigniti

Giovedì 2 giugno ricorre il 76° Anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana.

Quest’anno, in una fase di ripresa delle attività dopo la pandemia e nell’attuale contesto di crisi internazionale, il Prefetto di Avellino, Paola Spena, per favorire un momento di coesione e condivisione dei valori fondanti della Costituzione, anche con il coinvolgimento del mondo della scuola e della cittadinanza, ha ritenuto di tenere l’evento in Piazza Libertà.

La manifestazione prevede alle ore 10.30 lo schieramento del Reparto di formazione per gli onori e, alla presenza delle Autorità e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, la cerimonia dell’Alzabandiera con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e contributi di studenti di alcuni istituti del territorio, nonché del Conservatorio Domenico Cimarosa.

La cerimonia sarà preceduta, alle ore 10.15, dalla deposizione della corona presso il Monumento ai Caduti in questa Piazza Matteotti, alla presenza delle Autorità locali.

Lungo Corso Vittorio Emanuele verrà, altresì, allestita una Mostra statica a cura dell’Esercito, delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco.

Nell’occasione, si procederà anche alla consegna delle onorificenze dell’Ordine “al merito della Repubblica Italiana” ai seguenti insigniti:

COMUNE DI AVELLINO

1. Uff. Col. Massimo CAGNAZZO

2. Uff. Ernesto SPARTANO

3. Cav. Davide ARGENIO

4. Cav. Dott.ssa Carmen D’ARGENIO

5. Cav. Ing. Renato DI MEO

6. Cav. Uliam IARRICCIO

7. Cav. Francesco MARUOTTO

COMUNE DI ARIANO IRPINO

8. Uff. Dott. Michelangelo COLAPAOLO

9. Cav. Dott. Michele ZIZZA

COMUNE DI ATRIPALDA

10. Uff. Col. Dott. Gennaro OTTAIANO

11. Uff. M.llo Maggio Sabino AMORE

12. Cav. Roberto TREZZA

13. Cav. Valerio TROPEANO

COMUNE DI CERVINARA

14. Cav. Dott.ssa Myriam CLEMENTE?

COMUNE DI FONTANAROSA

15. Comm. Dott. Flavio PETROCCIONE?

COMUNE DI GESUALDO

16. Uff. Dott. Angelo FAMIGLIETTI

COMUNE DI MERCOGLIANO

17.Uff. Col. Dott. Gennaro CURTO

18.Cav. Dott.ssa Gaetanina SESA

COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO

19.Cav. Dott. Sabato PASCALE

COMUNE DI ROTONDI

20. Cav. Prof. Giuseppe ILARIO

COMUNE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA

21. Cav. Dott.ssa Giuseppina ABATE

COMUNE DI SAN POTITO ULTRA

22. Cav. Dott. Domenico GIANNETTA

COMUNE DI SANT’ANDREA DI CONZA

23. Cav. Brig. Capo Gerardo IANNICELLI

COMUNE DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI

24. Cav. Dott.ssa Concettina GARGANO

COMUNE DI TAURASI

25. Cav. Geometra Antonio CAGGIANO