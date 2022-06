Mobilità, Festa prepara la svolta. Ed è pronto a bloccare i lavori per la fibra Il primo cittadino: "Nessun rischio caos sulla metro leggera"

Ad Avellino il sindaco festa prepara la svolta per la mobilità in città. L'8 giugno parte la Ztl al centro storico a luglio, poi programmata l'apertura del tunnel e l'avvio della metro leggera.

“Abbiamo trascorso tre anni complicati, non solo per il Covid ma anche per le procedure amministrative che abbiamo dovuto mettere a posto come fallimenti, contenziosi, difficoltà, mancati pagamenti e progetti sbagliati, insomma, un vero caos amministrativo che abbiamo sistemato. Nei prossimi due anni, completeremo tutte le incompiute riuscendo a realizzare anche parte della nostra programmazione. Consegneremo una città totalmente diversa da quella che ho trovato".

E all'opposizione che teme il caos della metro leggera senza corsie preferenziali il sindaco replica. “Le corsie in realtà sono già tracciate da anni, sono presenti in molti punti della città. Mancano i cordoli e vanno ultimati alcuni interventi".

Intanto però il primo cittadino è intenzionato a bloccare i lavori per la fibra ottica creano troppo caos Lavori necessari ma saranno bloccati perchè stanno danneggiando e peggiorando la qualità delle strade della città".