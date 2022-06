2 Giugno in Piazza LIbertà: "Così Avellino segna una svolta dopo anni difficili" Il messaggio del prefetto Spena: "Necessaria però una riflessione che parta dalla Costituzione"

Piazza Libertà aperta alle celebrazioni del 2 giugno ad Avellino, in occasione del 76esimo anniversario della Repubblica, con un bagno di folla della cittadinanza.

Una decisione fortemente voluta dal prefetto Spena che commenta. "Oggi, rispetto agli ultimi due anni, proviamo a segnare una differenza riaprendo questa festa nel cuore di Avellino - esordisce il Prefetto - con il coinvolgimento di tante scuole e ragazzi. Un momenti di festa seppur in un contesto particolarmente difficile. Pertanto, è necessario che ci sia spazio anche per una riflessione che, come ha ricordato il nostro presidente della Repubblica, parte dalla Costituzione".

"Mi auguro che anche per i cittadini sia un momento significativo di riapertura - aggiunge la Spena - e un'assunzione di responsabilità e di comportamenti corretti e ispirati alla legalità perchè non dobbiamo dimenticare tutte le altre criticità".

"Oggi c'è una piazza piena di gioia e di allegria, che ci hanno portato i ragazzi - ha aggiunto il sindaco Festa - la città è viva e ha voglia di tornare alla normalità. Ovviamente senza abbassare la guardia".