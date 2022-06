Air Campania, continui guasti meccanici ai bus: le scuse di Acconcia L'amministratore Unico: "Lavoriamo perchè accada sempre meno"

Da alcuni giorni ci vediamo costretti a fare i conti con alcuni guasti meccanici (in linea con gli indici statistici di settore) che stanno interessando i mezzi del nostro parco rotabile.

Non ci giro troppo intorno: per il disagio creato alla nostra utenza non mi resta altro da fare che chiedere scusa.

Lo faccio sinceramente, perché mi sento responsabile nei confronti di chi affida i suoi spostamenti alla nostra Azienda e finisce, come in questo caso, per subire un disagio.

Qualcuno potrebbe dire: sono cose che possono capitare ad un’Azienda che ha in dotazione oltre 500 autobus ed effettua ogni giorno circa 4000 corse su tutto il territorio regionale, nonché fuori dalla Campania.

Ma questa risposta non basta. Abbiamo il dovere di lavorare sempre al massimo per elevare la qualità dei nostri servizi, consapevoli che c’è ancora tanto da fare.

In quest’ottica si inserisce il lavoro di programmazione che in forte sinergia con la Regione Campania stiamo portando avanti proprio per segnare un cambio di rotta che passa attraverso il progressivo rinnovamento dei servizi, del personale e naturalmente delle vetture.

Negli ultimi mesi sono già stati immessi su strada 52 ulteriori autobus, mentre all’esito della gara aggiudicata da Air ne arriveranno altri 243 per i quali sono in corso le attività di collaudo, che rafforzeranno il parco bus e ci consentiranno di sostituire quelli più datati.

Comprendo il disagio di chi è vittima di un disservizio a causa di una nostra inefficienza. Anche per questo è stata avviata un’indagine interna per risalire alle cause di quanto stiamo registrando in questi giorni: la manutenzione è attività rilevante per la nostra azienda e laddove dovessero emergere profili di responsabilità non esiteremo a intervenire in maniera incisiva e perentoria.

Lo dobbiamo agli utenti in primis, ma anche agli operatori di esercizio, che ringrazio per la grande professionalità e dedizione al lavoro che stanno mostrando in questi momenti di difficoltà.

Con onestà, sappiamo di non poter affermare che non si verificherà più nell’immediato.

Ma credetemi: lavoriamo ogni giorno perché in futuro accada sempre meno.