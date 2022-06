"Percorsi nelle Valli del ben Vivere": stasera Villamaina, domani San Sossio Nei due comuni in provincia di Avellino itinerari guidati e degustazioni

Un fine settimana intenso e piacevole quello proposto dal cartellone "Percorsi nelle Valli del ben Vivere" all'insegna delle visite guidate e delle degustazioni, un percorso in crescendo che vede una sempre maggiore partecipazione.

Questa sera, sabato 4 giugno, l'appuntamento è a Villamaina a partire dalle 18,30 con la visita guidata del borgo e la degustazione dell'asparago selvatico; mentre domani, domenica 5 giugno, ci si sposta a San Sossio Baronia sempre con visita guidata e degustazione di prodotti locali tra i quali mozzarella e salsiccia.

Si tratta del quarto e quinto dei 20 eventi nell'ambito di "Percorsi nelle Valli del ben Vivere","Campania.Divina", progetto che vede Grottaminarda Capofila. Dopo Rocca San Felice, Vallata e Bonito il percorso di conoscenza del patrimonio culturale di questi piccoli borghi, a cura di profondi conoscitori di storia e tradizioni, prosegue grazie alla Regione Campania. La partecipazione agli appuntamenti, infatti, è del tutto gratuita poiché l'intervento è co-finanziato dal Poc Campania 2014/2020. Rigenerazione Urbana, Politiche per il Turismo e la Cultura - Programma Unitario di Percorsi Turistici di tipo Culturale, Naturalistico ed Enogastronomico di portata Nazionale ed Internazionale.

Attraverso un piacevole tour del centro storico di Villamaina con partenza da Piazza Risorgimento, il visitatore potrà conoscere ed approfondire la storia ed ammirare le bellezze paesaggistiche di un borgo dalle origini antichissime (età del bronzo medio), dalle preziose acque termali, grazie alla vicinanza con il Lacus Mephiticus, e dal meraviglioso e verdeggiante panorama contornato dall’Appennino Campano. La visita si concluderà ritornando in Piazza per degustare uno dei prodotti tipici del luogo: l'asparago selvatico che sarà proposto nelle sue svariate declinazioni, a cura della APS “Domenico Caracciolo”, in una sorta di festa popolare che coinvolgerà l'intera comunità.

La passeggiata alla scoperta dei monumenti e delle bellezze paesaggistiche di San Sossio Baronia che già nell'alto Medioevo era nei possedimenti dei Signori di Trevico, si svolgerà in un centro storico animato dai colori del mercatino della domenica con raduno al Piano di Zona. Anche San Sossio gode di un panorama mozzafiato su boschi verdeggianti. Ed anche in questo caso la visita si concluderà con la degustazione di prodotti tipici, in particolare mozzarelle ed altri formaggi oltre ad un deliziosi panino con la salsiccia arrostita al momento, tutto abbinato al vino locale a cura della “Proloco Sossiana”.