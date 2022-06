Gal Partenio e Federico II presentano ad Avellino il progetto "Ecovini" Appuntamento lunedì 6 giugno al Dipartimento di Agraria

Lunedì 6 giugno, alle ore 18:00 presso il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II” Sezione di Scienze della Vigna e del Vino, sede del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Enologiche (viale Italia 62- 68, Avellino) si presenterà il progetto che rientra nella Strategia di Sviluppo Locale “Terra del Partenio” – PSR Campania 2014/2020 Misura 19 Tipologia di intervento 19.2.1 Misura 16 Tipologia di intervento 16.1.1 Azione 2 “Progetto E.CO.VINI” e che vede tra i partner il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

Interverranno per l’occasione Luigi Alfano, titolare dell'azienda agricola Alfano Luigi - Masseria Alfano, Roberto Mazzei, Capo Area Economica di Coldiretti Campania, Luca Beatrice, presidente del Gal Partenio, Giuseppe Blaiotta, docente di Microbiologia Enologica (sezione di Scienze della vigna e del vino del Dipartimento di Agraria dell'università di Napoli Federico II), responsabile scientifico del progetto E.Co.Vini, Angelita Gambuti, docente di chimica enologica (sezione di Scienze della vigna e del vino del Dipartimento di Agraria dell'Università di Napoli Federico II), Paola Piombino, docente di aromi del vino (sezione di Scienze della vigna e del vino del Dipartimento di Agraria dell'Università di Napoli Federico II), Roberta Costa e Jessica D'Elia di Innovativo Srl.

“Il settore vitivinicolo rappresenta una realtà di primo piano nel contesto irpino ed in particolare nell'area del Partenio – afferma il presidente del Gal Partenio, Luca Beatrice - sempre più attento alle azioni innovative attuate in modo efficiente. Il progetto "Ecovini" messo in campo dal giovane e promettente imprenditore agricolo Luigi Alfano e dalla Facoltà di Agraria della Federico II, si interconnette in pieno con le linee di sviluppo strategico del Gal Partenio e mira ad essere una best practices per l'intero comparto produttivo”.