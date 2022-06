Ondate di calore e siccità, 10mila allacci abusivi. Acs: è guerra ai furbetti Dall'Alto Calore l'appello a non sprecare acqua. Avviata la ricognizione degli abusivi

Ondata di calore improvviso, aumentano i consumi idrici. Dall'Alto calore arriva l'appello agli utenti: “Non sprechiamo la risorsa acqua, soprattutto per usi non consentiti come giardini e piscine”. Ma i disagi saranno inevitabili. In molti comuni di Irpinia e Sannio sono già iniziate delle interruzioni notturne per consentire ai serbatoi di riempirsi nuovamente, ma man mano che andiamo nel cuore dell'estate la situazione è destinata a peggiorare. Soprattutto perché al maggiore asorbimento va legato un altro fenomeno, molto diffuso. Gli allacci abusivi.

Per questo il presidente della società di Corso Europa avverte: “Anche quest'anno siamo pronti a dichiarare guerra ai furbetti e agli abusivi”. Qui il servizio video di Ottochannel con le dichiarazioni di Michelangelo Ciarcia

Centinaia i casi riscontrati nelle ultime settimane, nel corso del monitoraggio che stanno portando avanti letturisti e tecnici. Su 165mila letture acquisite, 120mila sul posto corredate di fotografie, e 45mila autoletture inviate, gli uffici dell’Acs hanno stimato che l’entità dei consumi sottratti alla contabilizzazione è di circa il 5%, per un mancato incasso di circa 6 milioni di euro annui. In pratica sono almeno 10mia gli allacci abusivi.