Ztl Avellino, mercoledì si parte. Cipriano: "Progetto valido ma improvvisato" E per Legambiente c'è il rischio di un aggravio dello smog senza il Tunnel

Ztl al centro storico di Avellino, mercoledi 8 giugno si parte. Le telecamere ai varchi sono in regola, ha fatto sapere il comandante dei vigili urbani Michele Arvonio, non ci sono più ostacoli eppure per il leader dell'opposizione consiliare Luca Cipriano siamo di fronte all'ennesimo progetto improvvisato.

“L'idea è valida, un'opportunità da cavalcare quella della rinascita del cuore antico della città, ma come al solito manca di contenuti. Il centro storico deve essere valorizzato anche in termini di decoro, pulizia, cura e illuminazione. Serve sostenere le attività commerciali, serve un adeguato sistema di parcheggi, vanno informati per tempo i residenti. Purtroppo anche le buone idee spesso vengono sciupate a causa del'improvvisazione".

Senza sottovalutare il rischio caos mobilità con possibile aggravio sullo smog in città, come denuncia Antonio Dello Iaco di Legambiente.

“Da un lato salutiamo una nuova ztl con piacere perchè significa un altro spazio sottratto alle auto ma dall'altro dobbiamo constatare che, senza l'apertura del tunnel di piazza Libertà per decongestionarte il traffico e con strade dissestate che poco si prestano ai mezzi della mobilità sostenibile, c'è il rischio che ci sia un aggravio di smog sulla città”.