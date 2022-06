Caldo torrido e rubinetti a secco in Irpinia. Stop all'acqua, ecco dove Disagi ad Ariano e Montecalvo irpino

Caldo torrido e rubinetti a secco in Irpinia nelle ore di allerta meteo per le ondate di calore che vanno avanti da sabato. Intanto a caua della rottura di una condotta principale dell'alto calore rubinetti a secco in Irpinia con un'interruzione del servizio di fornitura dell’acqua potabile per i comuni di Montecalvo Irpino e Ariano Irpino. Il disservizio potrebbe durare l'intera giornata di oggi, 6 giugno.