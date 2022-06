Attivato wi-fi gratuito al Moscati. "Ospedale sempre più a misura del paziente" Alla Città ospedaliera di Avellino la direzione vuole migliorare comfort e vivibilità

Nell’ottica dell’umanizzazione delle cure, l’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino ha attivato una rete wi-fi gratuita all’interno di tutte le Unità operative dotate di posti letto.

La connessione a Internet da dispositivi personali sarà consentita a tutti i degenti: obiettivo della Direzione strategica, infatti, è fornire servizi quanto più vicini alle esigenze dell’utenza e rendere l’ospedale sempre più a misura di malato, migliorandone il comfort e la vivibilità. Il Servizio Informativo Aziendale ha quindi provveduto a cablare tutta la Città ospedaliera, attivando una connessione a banda larga, veloce ed efficiente.

L’accesso alla rete è semplice: dopo aver attivato il wi-fi nell’area di degenza ospedaliera, basterà inserire come nome utente il proprio codice fiscale e come password il proprio cognome (lettere minuscole, senza spazi, accenti e apostrofi). Poche semplici mosse per navigare veloce e in modo gratuito.