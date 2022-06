Telecamere ai varchi e commercianti carichi: parte la Ztl di Avellino Da domani stop alle auto nel centro storico, dalle 20 all'una di notte

Sette varchi di accesso e telecamere ovunque: domani parte la Ztl al centro storico di Avellino attiva fino al 30 settembre, tutti i giorni dalle 20 all'una di notte.

Ci saranno 30 giorni di tempo per i residenti a partire da domani per mettersi in regola con i pass.

A loro saranno destinate come aree per la sosta: campetto Santa Rita, il secondo piano del parcheggio del teatro Gesualdo" e la traversa di Piazza del Popolo che andranno ad aggiungersi alle aree delimitate da strisce blu disponibili all'interno della Ztl.

I non residenti, invece, potranno utilizzare il parcheggio del Comune alla tariffa agevolata di 1 euro per tutta la durata del provvedimento, il primo piano del parcheggio del teatro Gesualdo", campetto Santa Rita e il parcheggio dell'ex Mercatone.

Pronti e carichi commercianti e ristoratori per rilanciare in questa estate il cuore antico della città.

“Speriamo davvero di dare un segnale di ripartenza per questa zona della città, dimenticata per troppi anni. Bisogna spingere con l'amministrazione comunale per una pedonalizzazione completa del centro storico, come accade in tutte le piccole città italiane, con eventi e attrazioni tutto l'anno”.