Nuova Ztl ad Avellino, accordo tra Movimento Disabili e Polizia Municipale L'aggiornamento dei pass d'accesso avverrà in automatico

Il Coordinamento Regione Campania del M.I.D. Movimento Italiano Disabili per il tramite del Coordinatore Campania Giovanni Esposito di concerto con il Comando di Polizia Municipale di Avellino nella persona del Comandante Michele Arvonio e del Vice Comandante Domenico Sullo, dopo ampio confronto tenutosi in queste ore informano tutti gli utenti con disabilità iscritti nei registri telematici delle aree già precedentemente sottoposte ai varchi Ztl presenti in città, che l’aggiornamento per l’accesso alle nuove aree definite e previste per il centro storico dall’8 Giugno al 30 Settembre dalle ore 20 all’ 1 di notte da parte degli uffici del Comando per le persone con disabilità e per venir incontro alle loro esigenze non volendo creare loro disagi e incombenze avverrà in automatico.

Ricordiamo infine che, nell’area del centro storico in cui con questo provvedimento dell’Amministrazione Comunale, saranno interessate dall’ incremento dei nuovi varchi del circuito Ztl saranno: Corso Umberto, via Luigi Amabile, rampa San Modestino, piazza libertà, via Casale, vico Episcopio e largo Triggio.

Il Coordinatore Regione Campania del M.i.D. Movimento Italiano Disabili ringrazia per la grande sensibilità rivolta verso i diversamente abili e per l’attenzione rivolta alla nostra realtà il Comandante Michele Arvonio e il Vice Comandante Domenico Sullo e tutto il Comando e i suoi uffici della Polizia Municipale di Avellino sempre attenti alle persone in difficoltà.