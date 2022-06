Lavori in città. Il sindaco di Avellino: Basta scavi c'è ordinanza troppi rischi Il sindaco Festa firma l'ordinanza

"Ho deciso di firmare un'ordinanza per bloccare i lavori di scavo che si stanno effettuando in città, fino a che le società esecutrici non provvederanno a ripristinare le condizioni di sicurezza nelle nostre strade.". Il sindaco di Avellino Gianluca Festa blocca i lavori. "Mi dispiace dover sospendere tutti i tipi di interventi ma è necessario, perché le precarie condizioni di alcune strade comunali, sono notevolmente peggiorate in seguito a questi lavori. Occorre immediatamente tutelare l’incolumità della comunità. Poi si potranno riprendere gli interventi.". Così il sindaco di Avellino Gianluca Festa annuncia lo stop ai lavori, per ragioni di decoro e sicurezza dei collegamenti viari nel capoluogo. Interventi che hanno determinato, secondo quanto appurato dai tecnici comunali e denunciato dai cittadini, troppi disagi e rischi su strade e collegamenti.