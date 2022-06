Alle 20 si accendono i varchi: parte la Ztl al Centro storico di Avellino Al via l'esperimento tra aspettative e incognite

Stasera alle 20 si accenderanno i 7 varchi d'accesso che saranno attivi dalle 20 all'una di notte con telecamere dislocate lungo tutto il perimetro del centro storico: parte la pedonalizzazione del cuore antico di Avellino.

Per i locali notturni e i commercianti la possibilità di incrementare gli incassi, qualche disagio in più invece per i residenti.

Si parte con grandi aspettative ma altrettante incognite in questa prima fase sperimentale.

“Comincia una fase nuova per Avellino e per il nostro centro storico – dice la vice sindaco con delega al Commercio, Laura Nargi - Siamo consapevoli che, all'inizio, potranno insorgere anche dei problemi, ma abbiamo provato a pensare a tutti".

E dai banchi dell'opposizione il consigliere Dino Preziosi non manca di sottolineare come ci sia un concreto rischio caos per la mobilità. “E' sbagliato tutto a monte, non prevedendo i parcheggi interrati a Piazza Libertà. Così sicuramente ci saranno pesanti ripercussioni sull'inquinamento acustico e da PM 10”.