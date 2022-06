"Buona la prima": Festa tiene a battesimo la ZTL al Centro Storico di Avellino Parte il provvedimento sperimentale per rivitalizzare il cuore antico della città

E’ sceso in strada per constatare di persona la riuscita della “prima” dell’isola pedonale al Centro Storico.

Il sindaco Festa in piazza Libertà, sbilanciandosi già dopo una mezz'ora dallo stop alle auto, si dice soddisfatto della prima serata di pedonalizzazione del cuore antico della città. .

“L’abbiamo preparata bene, anche grazie alla stampa. È una scelta importante per lo sviluppo del Centro storico. Per anni si è parlato di ztl ma solo la mia amministrazione è riuscita a mettere in pratica una vera strategia che mi sembra metta d’accordo commercianti e residenti".

Resistono dei problemi legati alla mancata apertura del tunnel e alla circolazione, in alcuni tratti della città, della metro leggera quando sarà pronta, ma per Festa l’importante era partire, in attesa della prova del nove nel weekend.

Nel fine settimana, saranno intensificati anche i controlli per evitare il caos traffico ma “c’è bisogno – aggiunge Festa – che il cittadino assuma una coscienza civica, poi si abituerà anche ai divieti e alle regole. L’obiettivo – conclude - è rendere Avellino una città più vivibile e che torni ad avere una centralità da capoluogo”.