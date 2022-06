Avellino, il bike sharing fantasma e quella mobilità sostenibile ferma al palo E quando partirà la metro leggera ci saranno intoppi con la ztl al Centro storico

Resta una chimera il progetto di bike sharing ad Avellino e la mobilità sostenibile è ferma al palo, come queste biciclette parcheggiate a via de Concilii.

Poche perchè a quanto pare qualcuna è stata anche rubata.

Si è mosso anche Luca Abete l'inviato avellinese di Striscia la notizia che ha chiesto lumi al sindaco Festa.

La verità è che di biciclette si è parlato solo quando è esploso il caso della pista ciclabile a viale Italia, poi tutto è finito nel dimenticatoio.

“Bisogna ripartire da due concetti – spiega Leonardo Festa della Federazione Nazionale Ambiente e Bicicletta - educazione e buone pratiche, non possiamo diventare la Germania dall'oggi al domani ma possiamo decidere di assomigliare a certi contesti e a certi paesi”.

Come se non bastasse a luglio partirà la metro leggera ma la ztl al centro storico pone qualche problema di circolazione tra corso Umberto e via sant'antonio Abate e con ogni probabilità l'amministrazione sarà costretta a modificare il percorso della filovia.

Per Leonardo Festa si procede a tentativi senza un idea strutturata. “Il problema è capire come il comune voglia far entrare la metropolitana leggera in un discorso di trasporto integrato. La sensazione è che si proceda per tentativi o peggio per errori e questo non rincuora in attesa di una svolta".